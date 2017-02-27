Erdoğan’ın Almanya mitingine Can Dündar’dan destek: İfade özgürlüğü için…

Bir süredir Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da düzenleyeceği olası referandum mitinginin yasaklanmaması gerektiğini söyledi.

Deutsche Welle’nin haberine göre, ‘Passauer Neuen Presse’ gazetesine konuşan Dündar, “Erdoğan’ın keskin muhaliflerinden biriyim, bir demokratım ve ifade özgürlüğü için mücadele ediyorum” dedi.

Dündar, Erdoğan’ın olası bir mitingine getirilecek yasağın ‘taraftarlarının gözünde güçlendireceğini ve Almanya’daki Türkler arasında gerginliğe yol açacağını’ söylerken, Erdoğan’ın nefret söylemi içeren ifadeler kullanmasını engellemek için Almanya’nın kesin sınırlar çizmesi gerektiğini savundu.

10 Alman’dan sekizi ‘Erdoğan gelmesin’ diyor

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, ‘anayasa referandumuna kadar’ Erdoğan’ın Almanya’yı ziyaret edebileceğine dair somut bir işaret olmadığını, bunun için kendilerine bildirimde bulunulmadığını söylemişti.

Schafer, “Mitinge izin verilip verilmemesine yönelik tartışmalar pek mantıklı değil” demişti.

Bild am Sonntag gazetesinin yaptırdığı kamuoyu araştırması da Almanların yüzde 77’sinin Erdoğan’ın ülkede miting yapmasına karşı olduğunu ortaya koymuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Evet’ kampanyası için Almanya’da salon toplantısı düzenlemişti.