Erdoğan’ın aklı hala Gezi’de: Bunlarda ağaç taşıma kültürü yok, alışacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı protestoların katılan yurttaşları ‘ağaç taşıma kültürü’ne sahip olmamakla eleştirdi.

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Gezi Parkı eylemcilerini PKK’yla el ele yürümekle suçlarken, “Bu Geziciler değil mi, 10-12 ağacı bir yerden başka bir yere taşırken isyan edenler. Bunlarda ağaç taşıma kültürü de yok. O da ayrı bir beceri. Batıda devasa ağaçları bir yerden bir yere nakledebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bunlar bundan anlamaz, bunlar başka yerde geziyor, bunlar öyle Gezici, 40. yılını da kutlasalar yine buna alışacaklar” diye konuştu.

‘Teröristleri rol model olarak sundular’

Erdoğan’ın hedefinde, Gezi Parkı eylemleri sırasında gündeme gelen ve PKK’ya katıldıktan sonra Rakka’da hayatını kaybeden ‘kırmızı fularlı kız’ Ayşe Deniz Karacagil de vardı.

İsim vermeden konuya değinen Erdoğan, “Senelerce devrimci şiddet güzellemeleriyle eli kanlı teröristleri gençlerimize rol model olarak sundular. Ölüm tarlaları, ve kuru kafa kuleleridir. Yaptıkları hep bu. Beyefendi çıkıyor, konuşuyor. Barış, sevgi. Bal, bal demekle ağız tatlanır mı, yersen tatlanır. Bir kadın terörist üzerinden yine aynı oyunu oynuyorlar. Her gün askerimizin, polisimizin hayatına kasteden teröristleri allayıp pullayıp bir isim üzerinden aklamaya çalışıyorlar” dedi.