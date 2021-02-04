Erdoğan’ın açtığı davada Kılıçdaroğlu’na 100 bin lira tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin liralık tazminat mahkum edildi.

Erdoğan, Sakarya’daki Tank Paleti fabrikasının işletmesinin Katar ortaklı BMC şirketine devredilmesiyle ilgili sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

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ANKA haber ajansının aktardığına göre Ankara 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun 100 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verdi.

AİHM kararına atıf

CHP liderinin avukatı Celal Çelik’in karar öncesi sunduğu savunma dilekçesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına atıf yapıldı.

Avukat Çelik, Erdoğan’ın açtığı başka bir davada yerel mahkemenin 5 bin lira tazminata hükmettiğini ancak AİHM’in Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlaline karar verdiğini kaydetti.

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Cezayı öngörmüş

Avukat, bu karar dururken, davanın kabulünün mümkün olmayacağını savunarak şunları kaydetti: “Dolayısıyla, AİHM’nin Kılıçdaroğlu/Türkiye kararı gerçekliği ortadayken eldeki davanın kabulü hukuken elbette mümkün değildir. Ancak, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararındaki bu değerlendirmelere karşın mahkeme hakiminin bu net hükümleri de hukuksuzluk yapmak pahasına aşacağı ve fahiş miktarlı tazminata karar vereceği öngörülmektedir.

Hukuksuzluk yapma iradesiyle hareket eden yargıcının, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararını, Yargıtay kararlarını tanımayacağı ve tazminata hükmedeceği görünür bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Ne var ki, hakim eliyle yaşatılmış ve yaşatılacak hukuksuzluklardan kaynaklı, tüm yasal haklarımızı kullanacağımızın ve suç işleyenlerden hukuk düzleminde mutlak olarak hesap sorulmasını sağlayacağımızın bilinmesine önem atfetmekteyiz.”