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Erdoğan’ın ’18 yaşındaki vekil’ formülü: Askerlikten muaf tutarsın, olur biter

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği teklifinde yer alan milletvekili yaşının 18’e düşürülme maddesini, “Askerlikten muaf tutarsın, olur biter” ifadesiyle savundu.

Fotoğraf: Reuters

Muhtarlarla 36’ıncı buluşmasında konuşan Erdoğan, söz konusu maddeyi teklifteki ‘en önemli değişiklik’ olarak tanımlarken, “Gençlerimize 18 yaşında seçilme hakkı geliyor. Seçilmek mi zordur seçmek mi zordur? Seçmek zordur. Seçilmek onun kadar zor değil” diye konuştu.

Söz konusu maddeyle ilgili çeşitli platformlarda dillendirilen “Askerlikleri ne olacak” sorusunu ise cumhurbaşkanı, “Sanki Türkiye’de 7 milyon gencin 7 milyonu da milletvekili oluyor. Parlamentoya kaç kişi girecek? 10-15 kişi girdiğini düşünürsen bunları askerlikten muaf tutarsın olur biter. Tecil demiyorum muaf. Biz bunu polislere getirdik. Parlamentodan daha önemli görev olabilir mi? Bu genç parlamentoya gelip vatanına milletine hizmet edecek. Bu kadar açık konuşuyorum” diye yanıt verdi.

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