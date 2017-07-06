Erdoğan’ın 15 Temmuz programı: ‘Demokrasi nöbeti’, açılış, mezar ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin yıldönümündeki programı belli oldu.

Habertürk’ün haberine göre etkinlikler 11 Temmuz’da başlayacak.

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Erdoğan, önce 11 Temmuz’da darbe girişimi gecesi darbeci tuğgeneral Semih Terzi’yi öldüren astsubay Ömer Halisdemir’in mezarını, ardından da AKP’nin reklamcılarından Erol Olçok ve oğlunun mezarlarını ziyaret edecek.

Erdoğan’a Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım eşlik edecek.

İstanbul mesaisi

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da Meclis’te saat 13.00’te özel oturum düzenlenecek. Meclis’te grubu bulunan partilerinin katılacağı oturumda Erdoğan konuşma yapacak, komuta kademesi tam kadro yer alacak.

Erdoğan, Ankara’daki törenin ardından İstanbul’a gelerek darbe girişiminden sonra adı ’15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olarak değiştirilen köprüdeki anma töreninde, Anadolu Yakası’ndaki girişe inşa edilen anıtın açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı, açılışın ardından Ankara’ya dönecek.

Telekonferansla bağlanacak

AKP öncülüğünde Sıhhiye’de ‘Milli Birlik Yürüyüşü’ yapılacak, yürüyüşün sonuna katılacak olan Erdoğan gece Meclis’in bombalandığı saatte konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı, bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan ilçesi ve Akıncı Üssü’yle Marmaris’te kaldığı otele telekonferansla bağlanacak.

Öte yandan İstanbul’da da ‘Milli Birlik Yürüyüşü’ yapılacak.

Nöbete katılacak

Daha sonra ‘Demokrasi Nöbeti’ne katılacak Erdoğan, Millet Camisi’nde sabah namazı kılacak. Ardından da ‘Ak Saray’daki 15 Temmuz anıtını açacak.

Erdoğan, 11-16 Temmuz tarihlerinde TOBB, SETA ve bazı sivil toplum kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklere de katılacak. AKP genel merkezinde açılacak fotoğraf sergisine de cumhurbaşkanının katılması bekleniyor.