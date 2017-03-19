Erdoğan’ı Çanakkale’de karşılayan atlar Hollandalı çıktı: Yapma yav

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale’deki törenlerde kendisini karşılayan dört atın ikisinin Hollanda cinsi olduğunu öğrenince “Yavma yav” dedi.

Çanakkale zaferinin 102’nci yıldönümü nedeniyle kentteki törenlere katılan Erdoğan, Gelibolu Şehitler Abidesi’ndeki anma törenine geldiğinde jandarmanın atlı birliği tarafından karşılandı.

Hürriyet’in haberine göre Erdoğan, bir astsubaya atların cinsini sordu. Astsubay da dört attan ikisinin Hollanda cinsi olduğunu söyledi.

Yeni Şafak’ın haberine göre de Erdoğan astsubaya karşılık “Yapma yav” diyerek tören alanına geçti.

Hollanda’nın Türk bakanlara referandum mitingi için izin vermemesi üzerine bu ülkeye çeşitli yaptırımlar uygulamış, ikili ilişkiler hızla gerilmişti.