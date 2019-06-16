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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan’S-400′ mesajı: Burası kasaba devleti değil, tükürdüğümüzü yalamayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’dan S-400 alınması kararından geri dönülmeyeceği yönündeki mesajını “Burası kasaba devleti değil” diyerek verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin ağır yaptırımlarla karşılaşacağını dile getiren mektubu sonrası S-400 krizinin geldiği yeni boyutu Erdoğan Tacikisten dönüşü uçakta yanında taşıdığı gazetecilere değerlendirdi.

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Erdoğan şunları söyledi: “Çok kısa zamanda, belki de bu hafta içerisinde cevabi mektup gönderilecektir. Çerçevesi içeriği belirlenmiş vaziyette. Bu konuda kararımız nettir. S-400’den taviz vermeyeceğiz. Burası kasaba devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. İmzayı atmışız, her şeyi bitirmişiz. Şimdi burada tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz, benim de devlet adamlığıma uymaz.”

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