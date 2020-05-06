Erdoğan’dan Zarakolu ve iki gazetenin sorumlu müdürü hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Evrensel gazetesi ve artigercek.com’da yayınlanan yazısı nedeniyle yazar Ragıp Zarakolu ile iki gazetenin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in İstanbul başsavcılığına sunduğu dilekçede, Zarakolu’nun, idam edilen eski başbakan Adnan Menderes ile Erdoğan’ı kıyaslayan bir yazı kaleme aldığı belirtildi.

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Dilekçede, yazıda yer alan, “Korona günleri, bırakın Türkiye’yi, tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil” ifadeleriyle, ‘darbe özlemi’ vurgulandığı ve ‘darbe seviciliği’ yapıldığı kaydedildi.

Dilekçede, Erdoğan’ın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır. Bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürüttüğü mücadeleyi de hedef alarak başta yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçlamaktadır.”

Dilekçede; Zarakolu, Evrensel ve artıgercek.com’un sorumlu müdürleri ile bağlı oldukları yetkililerin, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine ve cumhurbaşkanına karşı alenen işlemiş oldukları fiiller nedeniyle’ soruşturma açılarak cezalandırılmaları talep edildi.