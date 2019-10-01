Erdoğan’dan yüzde 40 ile cumhurbaşkanı seçilmesi önerisine yanıt: Milleti yorar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP’li Faruk Çelik’in cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50+1 oranının yüzde 40 üzeri olarak değiştirilmesi önerisine iktidar olarak hazırlık yapabileceklerini, iktidar muhalefet el ele verirse TBMM’de görüşülebileceğini, ancak bir yıl önce çıkarılan yeni yönetim sisteminin tekrar gündeme getirilmesinin yorucu olacağını söyledi.

Erdoğan, “Böyle bir şey yapılacaksa bu adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir” ifadesini kullandı.

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AKP’li Faruk Çelik, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulunmuş ve “İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye’yi yorar” demişti.

Reuters’in haberine göre TBMM açılışı sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, bu konuda şöyle dedi: “Biz iktidar olarak sadece ön hazırlık yaparız. Ön hazırlığımızı buraya getiririz. Ondan sonra iktidarıyla muhalefetiyle ele ele verip hakikaten gerçekleştirirse olabilir. Asıl (hafta sonu düzenlenecek) Kızılcahamam’da konuşmamız yorar. Kampta bunu bizim konuşmamız önemli değil. Onun yeri burası (TBMM). Anayasa değişikliği gerektiriyor.”

Erdoğan gazetecilerin sizin görüşünüz nedir sorusu üzerine ise “Bir yıl önce çıkarmış olduğumuz millete götürüp milletin onay verdiği yeni yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek… Asıl milleti o yorar” yanıtını verdi.

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