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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan YSK kararı yorumu: Galiba bir yanlış anlaşılma var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın sandık kurullarının oluşumuyla ilgili kararı için “Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Tedbiren YSK’ya itirazi kaydımızı düştük” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul’u ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmış ancak AKP’nin itirazı üstüne YSK İstanbul’daki büyükşehir belediye seçimini ‘sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu’ gerekçesiyle, 23 Haziran’da tekrarlanmak üzere iptal etmişti.

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Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu da sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istemiş, YSK da ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

‘S-400’lerde geri adım yok’

Türkiye ile ABD arasında gerilime yol açan S-400 krizine ilişkin de konuşan Erdoğan, yapılan anlaşmaya sadık olduklarını kaydetti.

Erdoğan, “Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil.” dedi.

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