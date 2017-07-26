Erdoğan’dan YÖK’e ‘özel rica: Allah aşkına, şu yardımcı doçentlik nedir ya?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademi dünyasına serzenişte bulunup yardımcı doçentlik ünvanının kaldırılması gerektiğini söyledi.

‘İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı’ adında bir etkinlikte konuşan Erdoğan, etkinliğin düzenlenmesine emek verdiği gerekçesiyle YÖK’e teşekkür etti.

Reklam

Konuşmasının büyük kısmını İslam ülkelerine ayıran Erdoğan, “Son zamanlarda aramıza yeni duvarlar, yeni bariyerler örüldüğü de gerçektir. Hafta sonu Suudi Arabistan ve Katar’daydım. Üç kardeş ülke, nedir bu sıkıntı? Bu hallere neden düştük? Bunlar bizi üzüyor. Biz bu hallere düşmeli miydik? Biz diyalog yoluyla bunları çözemez miyiz? Rabbimiz bize Kuran’ı Kerim’de ne emrediyor? Bütün işlerinizde istişare ediniz” diye yakındı.

İslam ülkelerinde üniversiteler arası tecrübe paylaşımının artırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “YÖK başkanımızdan ‘Mevlana’ programını ‘Erasmus’ benzeri bir program haline dönüştürmesini rica ediyorum. Değişim programının sadece bununla sınırlı kalmaması ve ortak diploma programlarının da devreye alınması şarttır” derken, YÖK’ten bir ricada daha bulundu.

‘Bu nedir ya’

Erdoğan şöyle konuştu: “Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya, bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var? Bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bizim hocalara ihtiyacımız var.”

Beyin göçünden de dem vuran Cumhurbaşkanı, “En parlak beyinlerimizi Batılı eğitim kurumlarına kaptırıyoruz. Gençlerimiz giderek artan oranda Batı’ya yöneliyor” derken, olağanüstü halle birlikte KHK’larla atılan onlarca prestijli akademisyenin durumuna ise değinmedi.