Erdoğan’dan ‘yerli aşı’ mesajı: Baharda uygulayacak noktaya gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 için üretilecek yerli aşının, gelecek baharda vatandaşa uygulanabilecek noktaya gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’ndaki konuşmasında İzmir’deki depreme değinen konuşan cumhurbaşkanı, enkaz kaldırma çalışmalarında tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı, kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokunun yenilendiğini, Türkiye’yi her geçen gün afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, “Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir’den gelen bu haber bizi derinden üzmüştür” ifadesini kullandı.

‘Yerli aşı bahara’

Cumhurbaşkanı, Covid-19 salgınına ilişkin şunları söyledi: “Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız. Yıl sonu itibarıyla dünyadaki aşı çalışmalarından bilim insanlarımızın uygun gördüğü birini veya birden fazlasını vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı planlıyoruz. Türkiye, salgının etkisiyle hızlanan küresel yapılanmayla ilgili analizlerde geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.”

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‘Üç çocuk’ mesajı

Erdoğan, ‘gelişmiş ülkeler’in nüfus kayıplar sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içinde girdiklerinin görüldüğünü belirterek “30 yaş altı nüfusumuzun toplam nüfusa oranı yüzde 40’a yaklaşıyor. ‘En az üç çocuk’ temennisi öyle rastgele söylenmiş bir ifade değil, ülkemizin geleceği bakımından hayati öneme sahip bir tespittir” diye konuştu.