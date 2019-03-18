Erdoğan’dan Yeni Zelanda atıflı Çanakkale mesajı: Sizi de dedeleriniz gibi uğurlarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart deniz zaferinin yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki terör saldırısına atıfta bulunarak “Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız” dedi.

Erdoğan tören alanında bayrakların arasında yürüdü. Fotoğraf: DHA

Çanakkale 18 Mart Stadyumu’ndaki tören, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başladı. Binlerce kişi stadyumu ellerinde Türk bayraklarıyla doldurdu. Statta ‘Dirilişten Kurtuluşa, Bir Duruştur Çanakkale’, ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ pankartları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterleri yer aldı.

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Erdoğan’ın yanı sıra stadyumdaki törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilciler, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale Savaşı’nı sıradan savaşlardan sanan birisinin bu ülkeyle ilgisinin olamayacağını belirten Erdoğan, Çanakkale’yi hazmedemeyenlerin istiklal harbimizin kodlarını da çözemeyeceğini belirtti.

Erdoğan şunları söyledi: “Biz de diyoruz ki Allah bu milleti bir daha Çanakkale’deki gibi biri imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum olursa Çanakkale’nin denizi de topraklarını o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz. Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asra aşkın zaman rağmen halen sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırımızı taciz ederek burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak devam ediyorlar. Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege’de denize ayak basamaz hale getirmeye çalışarak sınıyorlar. Ülkemizde darbe girişimlerinde bulunarak karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Hatta ülkemizden 16 1000 kilometre uzakta Yeni Zelanda’da verdikleri mesajlarla sınıyorlar. Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki; ‘Mesajınızı aldık.’ Niyetinizi anladık, kininizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları aldığımız nefesi bize çok gördüğünüz anladık. Bu bireysel bir olay değildir örgütlüdür. Biz buradayız biz Çanakkale’deyiz. İstanbul’u Konstantinopolis yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldi kimileri tabutla döndü. Siz de gelirseniz dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu iş silah üzerine boya ile yazı yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale’de kanla yazdık. Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde yazdık.

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İsrail’in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda’daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Tüm mazlumlara tüm Müslümanlara tüm Türklere karşı kalkacak ellere karşı yazacak tarihimiz var. Ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var. Çıkmış bir tane terörist ne diyor? ‘Kürdistan.’ Türkiye’de ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Çok seviyorsa, Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarına, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Diyorum ki kardeşliğimize gölge düşürmeyelim.”