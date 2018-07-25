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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan yeni sistem tarifi: Her an her şey olabilir

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni sistemde atamaların nasıl yapılacağını anlatırken,  “Bu sistemde her an her şey olabilir, hiçbir şeyin garantisi yok” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan ekonomik işbirliği oluşumu) zirvesine katılmak üzere Güney Afrika’ya giderken Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.  Zirvenin Türkiye’nin BRICS ile ilk üst düzey görüşmesi anlamına geldiğini vurgulayan Erdoğan zirvede gelir adalesizliği gibi güncel dünya meselelerin ele alınacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı, ABD’nin İran’a yönelik devreye koymaya hazırlandığı ve Türkiye’nin de dahil olmasını istediği ekonomik ambargo konusunda bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi:  “Yaptırımlarla ilgili bizim ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer stratejik ilişkimiz olanlarla ilişkimizi kesmek, bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Komşumuz olacak, stratejik ortağım olacak. Aynı şekilde burada kazan-kazan esasına göre pek çok gelişmeler var. Biz bunu Obama döneminde de söyledik. Şu anda da söylüyoruz. Farklı yerlerden bize ulaşması bizleri ayrıca üzmektedir. Sayın başkan gerçekten bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Bu duruşunun devam edeceğine inanıyorum.”

Atamalar 15-20 günde tamam

Erdoğan yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı sistemi kapsamında yapılan atamalarla ilgili de şöyle konuştu: “Şimdi Güney Afrika’ya gidiş gelişte çalışacağız. Ofisler üzerinde kimleri nereye atayalım… Birçok arkadaşlarımız isimleri üzerinde görüş birliğine vardığımız zaman, kendileriyle de görüştüğümüz zaman isimler belli olacaktır. 15-20 gün içerisinde bu işi tamamlamış oluruz. Bu sistemde her an her şey olabilir, hiçbir şeyin garantisi yoktur. Atanmış olanlar da görevden alınabilir. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız.”

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