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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan yeni proje: Suriyeli sığınmacılar için kalıcı konutlar yapılacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan üç buçuk milyon Suriyeli sığınmacı için hem sınır içinde, hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar yapılacağını söyledi.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda Suriyeli sığınmacılar konusu gündeme geldi.

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Toplantıda bir milletvekili, kısa süre önce konteyner kentlere gittiğini, kış aylarının da gelmesiyle Suriyeli sığınmacıların zorluklarının arttığını anlattı. Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacılar için sosyal konut yapılmasını önermesi üzerine Erdoğan, “Biz, sosyal konutların da ötesinde bir proje planlıyoruz” dedi.

Bölgede güvenli alanların oluşturulmasının önemini savunan Erdoğan, projeyi şu sözlerle anlattı: “Güvenli alanlar oluştuğunda çadır kentleri artık kurmayacağız. Hem kendi bölgemizde hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar kuracağız. Burada yaşayan Suriyeli vatandaşları da yeni oluşturacağımız kalıcı konutlara yerleştireceğiz. Artık evlerde yaşayacaklar.”

Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmayı da hatırlatan Erdoğan, Avrupa’nın mültecilerle ilgili Türkiye’ye verdiği yardım sözünü de tutmadığını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu: “Ne olursa olsan yardımlara devam edeceğiz.”


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