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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan yanlış slogan atan AKP’lilere: Ya arkadaş Denizli’de de mi Ödemiş var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Denizli’deki mitinginde bir grup “Ödemiş seninle gurur duyuyor” diye slogan atınca, Erdoğan gruba tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Denizli’deki mitinge İzmir’in Ödemiş ilçesinden getirildiği öne sürülen bir grup AKP’li Erdoğan’a yönelik “Ödemiş seninle gurur duyuyor” diye slogan attı. Erdoğan’sa kalabalığa dönerek “Ya arkadaşlar Denizli’de de mi Ödemiş var. Allah Allah” diyerek gruba tepki gösterdi.

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Erdoğan, “Bunu ben şimdi sayın başbakana söylerim o size gereğini halleder inşallah” diye konuşmasına devam etti.

O anlar kameralara böyle yansıdı:

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