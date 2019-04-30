Erdoğan’dan Venezüela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Venezüela’daki darbe girişimine dair “Demokrasilerde sandık esastır” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA

Venezüela’da muhaliflerin lideri Juan Guaido’nun desteklediği bir grup asker, bugün devlet başkanı Nicolas Maduro’ya karşı darbe girişimi başlatmıştı.

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Erdoğan, Twitter’dan yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır.

Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela’da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır.”