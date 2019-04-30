Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Venezüela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Venezüela’daki darbe girişimine dair “Demokrasilerde sandık esastır” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA

Venezüela’da muhaliflerin lideri Juan Guaido’nun desteklediği bir grup asker, bugün devlet başkanı Nicolas Maduro’ya karşı darbe girişimi başlatmıştı.

Reklam

Erdoğan, Twitter’dan yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır.

Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela’da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır.”

Çavuşoğlu’ndan Venezüela yorumu: Sorunlar diyalogla çözülmeli

Venezüela hükümeti: Bir grup asker darbe girişimi başlattı

SON HABERLER

Venezüela hükümeti: Bir grup asker darbe girişimi başlattı

Venezüela’nın muhalefet lideri Juan Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan devirmek için planın ‘son aşamasını’ başlattığını söyledi. Guaido Venezüelalılar ve orduyu Maduro’nun ‘gaspını’ sona erdirmeye çağırdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...