Erdoğan’dan üç rektör ataması, bir görevden alma

Üç üniversiteye rektör atanırken, bir rektör de görevden alındı.
Atamalar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Abdullah Atalar, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Zafer Utlu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş ise görevden alındı.
Üniversitelerde seçimlerin kaldırılmasının ardından, YÖK belirlediği adayları cumhurbaşkanına sunuyor, Erdoğan da içlerinden birini seçip atama yapıyor.