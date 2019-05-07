Erdoğan’dan TÜSİAD’a: Herkes haddini bilecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın istanbul seçimleriyle ilgili kararına karşı tutum takınan TÜSİAD’a “Herkes haddini bilecek” diye tepki gösterdi.

Erdoğan, dün YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ile ilgili ilk değerlendirmesini partisinin grup toplantısında yaptı.

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Erdoğan şunları söyledi: “Önce 25-28 bin farkla AK Parti’nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye ve sandık sonuçlarına karşı saygıyla karşılaşmaya hazırdık. İlerleyen saatler ve günlerde sandık sonuç tutanaklarıyla, ilçe sonuçlarıyla, geçersiz oylar incelendiğinde bambaşka sonuçlar çıktı. 15 bin AK Parti seçmenin iradesi alenen gasp edildi. Bu hataların bazıları sehven yapılmış olsa da önemli bölümü açıkça yapıldığı bellidir. Meseleyi araştırınca sandık kurulu üyeleri ve seçmen listeleriyle ciddi yolsuzluklar olduğunu gördük. İtirazlarımızın ardından konuyu YSK’ya taşıdık. Belgeler gayet sağlamdır. Somut deliller vardır. Aradaki fark yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara gelmezdi. Hukuksuzluğu, bir irade gaspını görmezden gelemeyiz.

Açık konuşmak gerekirse, böylesine büyük oy sayısının ortaya çıkması içimize kurt düşürmeye yetmiştir. 62 bin sandık görevlisinden neredeyse 20 binine yakınının seçim kanunundaki açık emre rağmen başka yerlerden seçilmesi şüphelerimizi daha da artırdı. Bir takım kirli ellerin devreye girdiği anlaşılıyor. Organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Tek tek yanlışlar, eksikler, kusurlar mazur görülebilir ancak sandık kurulu üyelerinin kanuna aykırı atanmış olmasını kimse masum bir hata olarak izah edemez. Hukuk mücadelemizi dün akşama kadar sürdürdük.

Türkiye geçmişte kendini milletin ve devletin üzerinde gören sözümona elitlerin açtığı tahribatları görmüş bir millettir. Milli iradenin önünden arkasından dolaşarak sandığa gölge düşürmeye çalışanlara meydanı bırakmamaya kararlıyız. Milletimizin hiçbir meselesinin çözümü, sıkıntının aşılması konusunda en küçük projeleri, çalışmaları olmayanların oyunlarını da bozacağız. Armut piş ağzıma düş misali ülkenin yönetimine el koymaya çalışan karanlık odaklara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz.”

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‘Sözüm ona elitlerin açtığı tahribat’

Seçimle ilgili değerlendirmesinin ardından “Türkiye geçmişte kendini milletin ve devletin üzerinde gören sözüm ona elitlerin açtığı tahribatları görmüş bir millettir” ifadesini kullanan Erdoğan sözü TÜSİAD’ın YSK kararının ardından yaptığı açıklamaya getirdi.

Bazı işadamlarının ‘garip garip’ açıklamalar yaptığını anlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Bazı işadamı grupları dün açıklanan bu karardan sonra garip garip açıklamalar yapıyor. Güzel. Bundan sonra da tabiiki bizden bu tavırlarınızla bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler seçim hukukunun işletildiği yerde böyle bir açıklama yaparsanız bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz, önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak. Bizim de buna göre bakışımız değişecek.”

TÜSİAD ne demişti?

TÜSİAD, Erdoğan’ın tepki gösterdiği açıklamasında şöyle demişti: “31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir.”