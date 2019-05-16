Erdoğan’dan TÜSİAD’a: Gerekirse sizi teşhir ederim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iç güvenlik birimlerine verdiği iftarda yaptığı konuşmada, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan’ın dünkü eleştirilerine yanıt vererek, “Sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Gerekirse bunu teşhir de ederim. İçeriden saldıranlara hesabını sorarız” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan, Özilhan’ın dünkü eleştirilerine verdiği cevapta sözlerini şöyle sürdürdü: “23 Haziran’dan önce herkesin bulunduğu makama uygun davranmasını istiyorum. TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan’ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye’yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim.

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Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Gerekirse bunu teşhir de ederim. İçeriden saldıranlara hesabını sorarız.

Daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz, sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Unutmayalım ki bu ülke hepimizin ortak vatanıdır. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Bu millet sizleri kurtarırsa kurtarır. Şunu bilin ki Türkiye’yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.”