Erdoğan’dan ‘Türkiye ittifakı’ açıklaması: Kastım 82 milyon

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kullandığı ‘Türkiye ittifakı’ ifadesinin ‘cumhur ittifakının farklı bir versiyonu’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ ifadesine tepki göstermiş ve “Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır” ifadelerini kullanmıştı.

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Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: “Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olarak topluyoruz. Kastımız da budur.”

‘Birileri istedi diye kabine değişmez’

Erdoğan, kabine değişikliği söylentilerine ilişkin, bu konuda hiçbir zaman bir açıklama yapmadığını söyledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem, böyle bir adetim yok”.



Erdoğan ayrıca yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirebileceklerini de sözlerine ekledi.

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