Erdoğan’dan Trump’ın ‘Yüzyılın Planı’na: Gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ‘Ortadoğu Barış Planı’nın gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla açıkladığı ve Yüzyılın Planı adını verdiği Ortadoğu Barış Planı Kudüs’ün tamamının İsrail’de kalmasını öngörüyor.

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Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da ‘İsrail işgalini sonlandıracak etkili bir stratejiye doğru’ temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun 3’üncü konferansına mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: “Dünyanın gündemine sözde ‘Yüzyılın Planı’ adıyla giren ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin’i tümüyle yok eden ve Kudüs’ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden, ancak İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişimi asla kabul etmiyoruz. Filistin yıllardır işgal, yıkım ve acıya maruz kalırken, İsrail haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Türkiye’nin Kudüs’ün ilhakına sessiz kalması ve Filistinli kardeşlerini bu mücadelede yalnız bırakması mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki; Kudüs kırmızı çizgimizdir.”

Erdoğan, Müslüman ülkelere bu süreçte düşen en önemli sorumluluğun, Mescid-i Aksa’nın mahremiyetini korumak, ‘barış çınarı’ Kudüs’e sahip çıkmak ve Filistinlilerin haklarını savunmak olduğunu belirtti.