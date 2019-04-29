Erdoğan’dan Trump’a ‘S-400 çalışma grubu’ önerisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin ortak bir çalışma grubu kurulması fikrini ABD Başkanı Donald Trump’a iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Trump ile Erdoğan, bugün telefonda görüştü. İki lider, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirirken, ‘terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı.’
Görüşmede cumhurbaşkanı, Rusya’dan alınan S-400 savunma sistemi konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi.
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın alması ABD’nin tepkisine yol açarken, Washington ile Ankara arasındaki gerilimi artırmıştı.
ABD, Türkiye’nin F-35’ler ile S-400’ler arasında seçim yapması gerektiğini belirtirken, Türkiye Rusya ile füze alım anlaşmasından vazgeçmeyeceğini ve F-35’lere tehdit oluşturmadan çalışabileceğini öne sürüyor.