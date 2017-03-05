Erdoğan’dan ‘toplu fatura’: 15 Temmuz’da bomba yağdıranlar bugünün ‘Hayır’cıları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yurttaşlara saldıran darbecilerin bugün ‘Hayır’cı olduğunu iddia etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) etkinliğinde konuşan Erdoğan, darbe girişimi günü hayatını kaybeden yurttaşların ‘Evet’çi olduğunu savunarak, “15 Temmuz’da milletimin üzerine bomba yağdıranlar bugünün ‘Hayır’cılarıdır” dedi.

‘Terörist başları da ‘Hayır’ diyor’

Erdoğan, daha önce defalarca dile getirdiği bir argümanı da tekrarlayarak, “Bunlara nasıl EYP (el yapımı patlayıcı) yapılır öğretiyorlar, silahları veriyorlar sonra da bu terörü estiriyorlar. Bu terörist başları ’16 Nisan’da oyumuz hayır’ diyor. Eğer, 16 Nisan’da ‘Hayır’ oyu vermek suretiyle Kandil’le o değirmene su taşıyacaksak ülkemizin halini düşünün” diye konuştu.

‘Ey Almanya, uygulamalarınız Nazilerden farklı değil’

Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin referandum kapsamında yapmayı planladığı toplantıya izin vermeyen Almanya’yı da Nazilere benzetti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”