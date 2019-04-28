Erdoğan’dan teşkilatına: Kimlerle oturup kalktığınıza dikkat etmelisiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP yönetimi ile seçmeninin ayrı olduğunu söylerken, dört yıl boyunca Türkiye’nin seçim gerilimi yaşamayacağını söyledi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

AKP’nin yerel seçim sonuçlarını değerlendirdiği 28’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapıldı. Toplantının kapanışında konuşmasını yapan Erdoğan, hem teşkilatına hem de yeni parti kurmaya hazırlanan kesimlere mesaj verdi.

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Cumhurbaşkanının konuşmasından satır başları özetle şöyle:

*Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız dört yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz.

*Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki; ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok.

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*Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenmeye devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz.

*Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, kurşunlar neyse, son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız.

CHP mesajı

*CHP yönetimi başkadır, CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım. Türkiye’de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP’nin eline su dökemez.

*Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımızla ilgili asla bir kırgınlığımız kızgınlığımız yoktur ve olamaz. Neden desteklerini alamadığımızın muhasebesini kendi içimizde yapmakla mükellefiz.



*(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı) Biz saldırıyı açık bir dille kınadık. Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz.

Kentleri dolaşacak

*Hiç kimsenin şahsi ajandası, Türkiye’nin ve artık kaderi ülkemizle bütünleşmiş olan AK Parti’nin misyonunun önüne geçemez. Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye’ye ve AK Parti’ye kaybettirmesine de izin veremeyiz.

*Arkadaşlar, kimlerle oturuyorsunuz kimlerle kalkıyorsunuz, buna da çok dikkat etmeniz lazım. Eğer bizler hakikaten bu tür insanlarla oturup kalkarsak bunun bedelini bize halk ağır ödetir. Bunlara çok dikkat edeceğiz.

*Kendisine tanınan fırsatı, verilen imkanı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorundadırlar. Ramazan’dan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim ve dolaşacağım.

*Aday yapılmadığı için istifa edip kimisi bağımsız, kimisi başka partiden gidip aday olmuşlardır, seçimi de kazanmıştır, kazanabilir. Bunlar bizi de üzmesin. Şimdi bundan sonra onlar kendi dertlerine baksınlar, biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım.