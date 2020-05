Erdoğan’dan teşkilatına: Hesabi değil, hasbi şekilde çalışırsak millet yanımızda olur

Bayramlaşmak amacıyla lideri olduğu AKP’nin 81 il teşkilatına seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, imza attıkları proje ve düzenlemeleri tek tek sayarak bunların millete anlatılmasını istedi.

Seçime üç yıl olduğunun altını çizen Erdoğan, milletin desteğinin yanlarında olması için ‘hesabi değil hasbi bir şekilde çalışma’ çağrısı yaptı.

Reklam

Erdoğan, “Bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum” diyerek Türkiye’nin küresel sistemde hak ettiği yere ulaşması için üretimin devam etmesine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sağlık altyapısını ve genel sağlık sigortasını öven Erdoğan’ın gündeminde İzmir’deki camilerden yapılan ‘korsan yayın’ da vardı. Erdoğan, ‘tek parti döneminden bugüne bir arpa boyu yol kat edememiş CHP zihniyetinin eserleriyle değil milletin değerleriyle saldırılara geçmesinin boşuna olmadığını’ iddia etti.

Eğitimden adalete, sağlıktan güvenliğe, demiryolundan otoyollarının uzatılmasına, Marmaray, Osmangazi Köprüsü, toplu konut gibi projeleri ve atılan adımları sıralayan Cumhurbaşkanı, “AKP’nin kazandırdıklarını anlatmalıyız” dedi.

Reklam

Erdoğan, şunları söyledi: “Eğitimde çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarırken üniversite kapılarında yığılmaları gençlerimize anlatmalıyız…

Adalet hizmetlerinde mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettiğimizi anlatmalıyız. Hakim savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 51 binden 138 bine çıkardığımızı anlatmalıyız… Bireysel başvuru hakkında, HSK’nın yeniden yapılandırılmasından, askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi adım attığımızı anlatmalıyız. Güvenlikte, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız.

Sağlıklı konut ürettiğimizi anlatmalıyız. Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmadığımızı anlatmalıyız. Milli savunma, içişleri ve dışişleri bakanlıkları ile MİT’in başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu geliştirdiğimizi anlatmalıyız.”

‘Gönül bağını güçlendirelim’

Bunların her fırsatta, her vesileyle anlatılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: “Hizmetten nasibini alamamışların yerli ve milli her şeye saldırarak ayakta kalma çabasını da milletimizin takdirine bırakacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve bunun katkılarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlenmesine izin vermeyeceğiz.

2023’e kadar bu hususta da yoğun çaba içinde olmalıyız. Programları uygulamak ve milletimizle gönül bağını güçlendirmek için üç yılımız var. Hep birlikte hasbi bir şekilde; bakın buraya dikkat edelim hesabi değil hasbi bir şekilde çalıştığımız ve elimizden gelen çabayı gösterdiğimizde milletimizin desteğinin yanımızda olacağından şüphem asla yoktur. Seçimlere kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yoktur.“