Erdoğan’dan ‘termik yasası’na: Para için halkın zehirlenmesine fırsat veremeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl ertelenmesini öngören kanunu veto etmesiyle ilgili, “Siz çok daha fazla para kazanın diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Büyük ihtimal bu yeniden bir ihaleye gider. Bunun başka bi yolu yok” dedi.

Meclis’te 21 Kasım’da kabul edilen torba yasanın 50’nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu iki buçuk yıl ertelenmişti. Yasa teklifine AKP’den 203, MHP’den 14 vekil ‘Kabul’, CHP’den 25, İYİ Parti’den yedi, HDP’den de dört vekil ‘Ret’ oyu vermişti. Toplam ‘Kabul’ oyu 217, ‘Ret’ oyu ise 36 olmuştu.

Reklam

‘Filtreleri yerleştirmediler, sözlerini tutmadılar’

Britanya’nın başkenti Londra’daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ‘yasanın TBMM’de AKP oylarıyla kabul edilmesine rağmen veto etmesi’ sorusuna “Burada kararı veren halktır” cevabını verdi.

Şirketlerin sözlerini tutmadıklarını belirten Erdoğan, “O dönemde de aynı şeyler gündemimizde oldu, kendileriyle görüşmelerimiz oldu. Filtreleri yerleştirmediler. Sözlerini tutmadılar. İstediğin kadar partikülleri düşürdüm de, ben halkıma bakıyorum” dedi.

‘İstihdam konusunu da ortadan kaldırırz’

Erdoğan, yasayı tekrar meclise göndermekten başka yolun olmadığını söyleyerek, “Mecliste tekrar tartışılır, büyük ihtimal yeniden ihaleye gidilir, istihdam konusunda sıkıntılar yaşanabilir bu ayrı konu, ama onu da ortadan kaldırırız” diye konuştu.

Reklam

Cumhurbaşkanı, Paris İklim Sözleşmesi’ne de imza atmadıklarını belirterek, “Sözlerinde durmadılar biz de imza atmadık. Keza ABD de anlaşmadan çekildi. Derdimiz yenilenebilir enerji konusunda insanımızın temiz hava solumasına fırsat vermeyen bu kuruluşları biz çalıştıramayız” dedi.

Yasa kapsamındaki santraller şöyle:

Çanakkale / Çan 18 Mart Termik Santrali

Şırnak / Silopi Termik Santrali

Kahramanmaraş / Afşin Elbistan A Termik Santrali

Karabük / Kardemir Termik Santrali

Kütahya / Tunçbilek Termik Santrali

Kütahya / Seyitömer Termik Santrali

Manisa / Soma A Termik Santrali

Manisa / Soma B Termik Santrali

Sivas / Kangal Termik Santrali (1. Ve 2. üniteler)

Zonguldak / Çatalağzı Termik Santrali

Ankara / Çayırhan Termik Santrali

Muğla / Yeniköy Termik Santrali

Muğla / Kemerköy Termik Santrali

Muğla / Yatağan Termik Santrali

Bursa / Orhaneli Termik Santrali

Kahramanmaraş / Afşin Elbistan B Termik Santrali