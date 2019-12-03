Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan ‘termik yasası’na: Para için halkın zehirlenmesine fırsat veremeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl ertelenmesini öngören kanunu veto etmesiyle ilgili, “Siz çok daha fazla para kazanın diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Büyük ihtimal bu yeniden bir ihaleye gider. Bunun başka bi yolu yok” dedi.

Meclis’te 21 Kasım’da kabul edilen torba yasanın 50’nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu iki buçuk yıl ertelenmişti. Yasa teklifine AKP’den 203, MHP’den 14 vekil ‘Kabul’, CHP’den 25, İYİ Parti’den yedi, HDP’den de dört vekil ‘Ret’ oyu vermişti. Toplam ‘Kabul’ oyu 217, ‘Ret’ oyu ise 36 olmuştu. 

Reklam

‘Filtreleri yerleştirmediler, sözlerini tutmadılar’

Britanya’nın başkenti Londra’daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ‘yasanın TBMM’de AKP oylarıyla kabul edilmesine rağmen veto etmesi’ sorusuna “Burada kararı veren halktır” cevabını verdi.

Şirketlerin sözlerini tutmadıklarını belirten Erdoğan, “O dönemde de aynı şeyler gündemimizde oldu, kendileriyle görüşmelerimiz oldu. Filtreleri yerleştirmediler. Sözlerini tutmadılar. İstediğin kadar partikülleri düşürdüm de, ben halkıma bakıyorum” dedi.

‘İstihdam konusunu da ortadan kaldırırz’

Erdoğan, yasayı tekrar meclise göndermekten başka yolun olmadığını söyleyerek, “Mecliste tekrar tartışılır, büyük ihtimal yeniden ihaleye gidilir, istihdam konusunda sıkıntılar yaşanabilir bu ayrı konu, ama onu da ortadan kaldırırız” diye konuştu.

Reklam

Cumhurbaşkanı, Paris İklim Sözleşmesi’ne de imza atmadıklarını belirterek, “Sözlerinde durmadılar biz de imza atmadık. Keza ABD de anlaşmadan çekildi. Derdimiz yenilenebilir enerji konusunda insanımızın temiz hava solumasına fırsat vermeyen bu kuruluşları biz çalıştıramayız” dedi.

Yasa kapsamındaki santraller şöyle:

Çanakkale / Çan 18 Mart Termik Santrali

Şırnak / Silopi Termik Santrali

Kahramanmaraş / Afşin Elbistan A Termik Santrali

Karabük / Kardemir Termik Santrali

Kütahya / Tunçbilek Termik Santrali

Kütahya / Seyitömer Termik Santrali

Manisa / Soma A Termik Santrali

Manisa / Soma B Termik Santrali

Sivas / Kangal Termik Santrali (1. Ve 2. üniteler)

Zonguldak / Çatalağzı Termik Santrali

Ankara / Çayırhan Termik Santrali

Muğla / Yeniköy Termik Santrali

Muğla / Kemerköy Termik Santrali

Muğla / Yatağan Termik Santrali

Bursa / Orhaneli Termik Santrali

Kahramanmaraş / Afşin Elbistan B Termik Santrali

Erdoğan, termik santrale filtreyi erteleyen yasayı veto etti

WWF: Termik santraller 70 gün çalışıyor, filtre için kapatmak sıkıntı çıkarmaz

Bakan, ‘termik yasası’ndaki 2.5 yıllık ‘filtre ertelemesi’ni altı aya çekmeyi planlıyor

Termik santraller 2018’de denizden 8 milyar m3 su çekti, 26 milyon ton atık oluştu

AKP-MHP ‘termik yasası’nı oylarken muhalefet oralı olmamış!

SON HABERLER

Sektör temsilcileri: Katkı payı ve konaklama vergisi turizmi zora sokabilir

Türkiye yeni turizm stratejisi ve 2020 için belirlediği rekor tanıtım bütçesi ile cari açığın finansmanındaki en büyük kalem olan turizm gelirlerini artırmak için harekete geçti. Ancak hükümetin sektöre getirdiği iki yeni verginin istenen sonuca ulaşma konusunda sıkıntı yaratabiliceği öne sürüldü.

HDP: Demirtaş hastaneye sevk edildi

HDP’den yapılan açıklamada partinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda Edirne’deki cezaevinden hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Uludağ’da zirve tırmanışı yapan iki dağcı kayboldu

Bursa’da bulunan Uludağ’da dün akşam zirveye çıkmak için tırmanış yapan iki dağcı kayboldu. Kar yağışıyla soğuk havanın etkili olduğu zirvede, jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri dağcıları arıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...