Erdoğan’dan ‘tek adam’ı unutan CHP liderine: Bu zata beş koyun verin, kaybeder gelir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı bir radyo programında getirilmek istenen ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sisteminde başbakanlık makamını kaldırıldığını unutan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi: “Bu zata beş tane koyun, beş tane de keçi verin, kaybeder gelir.”

16 Nisan’daki referandumda oylanacak anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının yürütmenin başı olacağı ve başbakanlığın kalkacağına dair maddeler de yer alıyor.

CHP lideri ne demişti?

Kılıçdaroğlu, dün katıldığı Best FM yayınında başbakanlık makamının kaldırıldığını es geçerek şöyle demişti: “Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı, asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım, cumhurbaşkanı tarafsız olursa başbakan onun tarafsızlığına saygı göstererek onun uyarılarını dikkate alır. Ama cumhurbaşkanı taraf olursa başbakan da başka bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Neden bu anlatılmıyor millete?”

‘Dersini hiç çalışmamış ya’

Erdoğan, Ankara’da Gençlik Kulübü Federasyonu’nun düzenlendiği etkinlikte konuştu.

CHP liderinin sözlerinin yer aldığı kaydı dinleten Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu “Dersini hiç çalışmamış ya” sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Hayatı bunun hep böyle geçmiş. Kendi kulaklarınızla duydunuz. ‘Hayır’ın gerekçesini anlatırken ne diyor? Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan başka bir partinin başkanı olunca asıl kavga orada çıkar diyor. Burada zaten başbakan olmayacak ki, sadece cumhurbaşkanı olacak. Bu zata beş tane koyun, beş tane de keçi verin kaybeder gelir.”