Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Suriye’ye gözdağı: Omuzlarının üzerinde baş kalmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’ye gözdağı verirken Rusya, İran ve Avrupa’yı da uyardı.

AKP toplantısında konuşan Erdoğan’ın ifadeleri şöyle:

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Suriye’ye

“Yaşananlardan ibret almayanların gözlem noktalarımıza saldırı tehdidi, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Bu gafillere Türkiye’nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz. Rejim unsurları) Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak. Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur.

Rusya ve İran’a

Rusya’ya ve İran’a bir kez daha sesleniyorum, Suriye’de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok.

Avrupa’ya

Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa’ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti.”

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