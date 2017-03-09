Erdoğan’dan sunucuya sitemli soru: Neyi kapatıyorsun, program bitti mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT’te katıldığı programın süresi dolunca yayını kapatmak isteyen sunucu Pelin Çift’e, “Neyi kapatıyorsun” diye takıldı.

Erdoğan dün TRT yayınında gündeme ve başkanlık sistemi referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yayın akışında programın süresi dolunca Pelin Çift, Erdoğan’a yayının ardından ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin başlayacağını, kendisinin de beğendiğini sık sık söylediği diziyle ilgili bir yorum yapıp yapmak istemediğini sordu.

Ancak Erdoğan “Kapatmadan bir şey söylemek ister misiniz” sorusuna beklenmedik biçimde, “Neyi kapatıyorsun… Program bitti mi? ‘Diriliş’ kaçta başlıyor” dedi. Çift bu sözler üzerine afallayıp, “Tabi bizim programdan sonra, daha kapatmadık” yanıtını verdi.

Karşılıklı gülümsemelerle ortam yumuşatılsa da, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi 15 dakika gecikmeyle, özetsiz biçimde gösterildi.

O dakikalar ekrana şöyle yansıdı: