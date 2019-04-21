Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Sri Lanka tepkisi: Dini mabetlere saldırıyı nefretle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’daki terör saldırılarını kınadı.

Fotoğraf: Reuters

Sri Lanka’da kiliselere ve otellere yönelik bu sabah düzenlenen sekiz ayrı terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Reklam

SON HABERLER

Bağımsız tiyatronun varoluş mücadelesi ve bir kara komedi söyleşisi: Sabıkalı Kalpler

Bağımsız tiyatro B ï t e a t r a l tarafından sahneye konan ‘Sabıkalı Kalpler’in Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki gösteriminin ardından yönetmen Ayşe Lebriz Berkem ile kadının toplumdaki yeri, toplumsal kutuplaşma, kadına yönelik şiddet, sınıfsal çatışmalar ve günümüz ilişkilerini seyirciyi gülmekten kırıp geçirerek ele alan bu kara komediyi ve tiyatronun ekonomik krizdeki varoluş mücadelesini konuştuk.

Havaalanına bir ağıt: Büyüyen yok-yer

Mekânın hafızayla örtüştüğü bir dönemden gitgide hafızada tutunmaz mekânlara geçiyoruz yıllardır, bunun en son örneğini de metropolümüzün en eski havaalanının ticari yolcu taşımacılığına kapanarak yeni büyük havaalanına taşınılmasıyla yaşadık.

Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...