Erdoğan’dan, ‘Sözde cumhurbaşkanı’ diyen CHP liderine 1 milyon TL’lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yapan CHP lideri, Türkiye’de medyanın sorunlarından bahsederken Erdoğan’ın, Sözcü gazetesiyle ilgili sarfettiği sözleri şu ifadelerle eleştirmişti:

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“2020 yılında bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı, bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ‘ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayıp, okumayın’ diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı düşünün. Sıradan bir kişi bunu söylemiyor, devleti yöneten en tepedeki koltukta oturan zat söylüyor.”

Kılıçdaroğlu’na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermişti.

Twitter’da paylaşım yapan Çelik, “Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder.

Bu temsil makamına ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir” ifadelerini kullanmıştı.

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Bahçeli ise cumhurbaşkanına “Sözde” demenin ‘Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakaret ve hıyanet’ olduğunu savunmuştu.

‘Onur, şeref ve saygınlığı ihlal edildi’

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenlediğini anımsatarak şöyle devam etti: “Bu açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açılmıştır.”

Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun unsurlarını da içerdiği belirten Aydın, CHP lideri hakkında bu suçtan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu da aktardı.