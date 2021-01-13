Erdoğan’dan sosyal medya şirketlerine: Cezalar kesilmeye başlayınca kuzu oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya şirketleri için “Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar, ödeyeceksin. Batı’da nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin” dedi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni’nde konuşma yaptı.

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Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

*Sosyal medya şirketleri, Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar. Sosyal medya lincine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler

*Nasıl ülkemiz sınırları içinde teröre izin vermiyorsak, sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz.

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*İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz.

*(Anlık mesajlaşma uygulamaları) Önümüzdeki dönemde bu alanda yerli ve milli altyapımızın gücünü arzu ettiğimiz seviyeye çıkartacağız.