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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan sonra AKP’li Ünal da anketlere güvenmediğini açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, anket şirketlerinin kullandığı yöntem ve metotların artık sahayı yansıtmadığını öne sürerek, yeni yöntemlerin bulunması gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Ünal, sosyal medya kullanıcılarının eğilim ve davranışlarının gözlemlenebileceği yeni araçlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Ünal şunları söyledi: “Değişimi doğru okumaya başladığınızda siz doğal olarak yeni metot keşfetmeye başlarsınız. Geçmişte kullanılan yöntemler vardı, bugün kullandığımız yöntemler var ama yarın daha yeni yöntemlere ihtiyaç duyacağız.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde artık anketlere güvenmediğini söylemişti.

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