Erdoğan’dan ‘sandığa gidecek’ polislere: Oyların namusu size ait, size inanıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün dün gece Yenikapı’da düzenlediği iftarda yaptığı konuşmada polislere seslendi: “Güvenliğin sağlanması noktasında en büyük görev polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum.”

AKP ve MHP’nin gece yarısı ‘apar topar’ Meclis’te geçirdiği 26 maddelik ‘ittifak kanun teklifi’nde, 298 sayılı Kanunun 82’nci maddesinde değişiklik yapılmıştı.

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Mevcut düzenlemeye göre, kolluk güçleri sandık çevresine sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine gelebilmekteydi ancak değişiklikle kolluk güçleri, seçmenlerin ihbarı üzerine de sandık çevresine gidebilecek.

Polislere yaptığı konuşmada erken seçimi hatırlatan cumhurbaşkanı, “Güvenliğin sağlanması noktasında en büyük görev polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum. Artık 100-150 metreden değil anında sandık görevlileri sizi haberdar edebilir, ederse sizin müdahale hakkınız var. Propaganda gününde seçim gününde herhangi bir zafiyeti müsaade etmeyeceğinize inanıyorum” dedi.

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Türkiye’nin ‘şeffaf, serbest, adil ve demokratik seçimler gerçekleştirme konusunda’ tüm dünyada başarısını ispatladığını savunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar sandığa asla gölge düşürmedik. Aynı demokratik dolgunluğu göstereceğimize inanıyorum. İradelerini sandığa hür bir şekilde yansıtabilmeleri için sizlerden görevinizi fedakarca yapmanızı bekliyorum. Seçim sürecini dinamitlemek için şer odakları boş durmayacaklar, demokrasiye leke çalmak için birileri akla hayale gelmedik yöntemlere iftiralara başvuracaklar.”