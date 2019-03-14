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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan S-400 yorumu: Geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “S-400 işinden geri adım atmamız söz konusu değil” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın almaktan vazgeçmemesi durumunda Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmeyeceğini son dönemde daha sık dile getirmeye başladı. Türkiye ise ısrarla S-400’lerden vazgeçilmeyeceğini anlatıyor.

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ABD’den Patriot istediklerini ancak kongrenin müsaade etmediğini söyleyen Erdoğan, Rusya’nın Türkiye’ye karşı tavrının olumlu olduğunu kaydetti.

Trump’ın da kendisine hak verdiğini savunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Eğer ortak üretim, kredi noktasında ‘feasible‘ olursa sizlerle de Patriot adımını atabiliriz dedik. Savunma bakanlarımız karşılıklı olarak birbirleriyle görüşmeleri devam ettiriyorlar. Temmuz ayı S-400 noktasında çok önemli.

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