Erdoğan’dan ‘reste rest’: Bir marka giderse diğeri gelir, siz kaybedersiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yönelik yaptırımları gündeme alan Almanya’ya “Bizi bunlarla tehdide kalkarsanız yanılırsınız ve siz kaybedersiniz” diye seslendi.
‘İstiyorlar ki ajanları ülkemizde cirit atsın’
AKP’nin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Batı’nın Türkiye’ye karşı anlaşılmaz bir tutum içinde olduğunu savundu: “Amerika’sı, Almanya’sı, Hollanda’sı başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde Türkiye’ye dair anlaşılmaz bir durumun tezahür ettiğine şahit oluyoruz. Meselenin aslına baktığımızda gördüğümüz şudur. Batılılar istiyorlar ki, Türkiye onlar ne istiyorsa, ne arzu ediyorsa, ne talep ediyorsa, hemen sorgusuz sualsiz bunu yerine getirsin. İstiyorlar ki sadece onların çıkarları masada olsun. Biz fedakarlıkta bulunalım. İstiyorlar ki bize ne kadar haksızlık yapılırsa yapılsın, bize verilen sözler ne kadar çiğnenirse çiğnensin sesimizi çıkarmayalım, boynumuzu büküp oturalım. İstiyorlar ki onlar bizim vatandaşlarımızı istedikleri gibi örselerken, kendilerinin ajanları ülkemizde diledikleri gibi cirit atsınlar. Buna mukabil biz hiçbir şey yapmayalım.”
‘Tehdide kalkarsanız siz kaybedersiniz’
Sözü, Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına getiren AKP genel başkanı şunları söyledi: “Alman firmaları çekilir. Şu ülkelerin firmaları çekilir. Bu gidiş hayra alamet değil. Biz bugüne kadar hiçbir ülkenin Türkiye’deki yatırımlarıyla ters bir ilişkiye girmedik. Yüz yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmaları var. Bugüne kadar hiçbir rahatsızlıkları olmadı. İyi de kazanıyorlar. Biz kazan-kazan esasına göre çalışıyoruz. Ama bizi bunlarla tehdide kalkarsanız yanılırsınız ve siz kaybedersiniz. Artık dünyada marka yok, markalar var. Bir marka gidiyorsa bakıyorsunuz ki bir başka alternatif marka geliyor. 1’inci ve 2’nci dünya savaşlarında karşılıklı olarak tarihin en acımasız, en vahşi katliamlarına imza atanlar, kusura bakmasınlar bize insanlık dersi veremezler.”
‘Türkiye’ye kafayı taktılar’
Batı’nın Türkiye’ye ‘kafayı taktığını’ öne süren Erdoğan şöyle devam etti: “Çoktandır taktılar da başaramadılar. Eskiden tehditlerinin süslü püslü kelimelerin arkasına saklayarak yaparlardı. Şimdi alenen ifade ediyorlar. En azından artık daha dürüst davrandıkları için kendilerine müteşekkiriz. Buradan açıkça ifade ediyorum; Türkiye’yi ambargo tehditleriyle korkutacağınızı sanıyorsanız önce sizin çok daha büyük bir bedeli göze almanız gerekir.”
‘S-400’leri ülkemizde göreceğiz’
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması endişe verici olur” sözlerine de değinen cumhurbaşkanı “Biz Amerika’yla istediğimizi alamıyorsak arayış içinde olmak zorundayız. Yıllardır Yunanistan S-300’leri kullanıyor, niye sesleri çıkmadı, Türkiye olunca niye rahatsız oluyorlar. İnşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz, ortak üretimle de süreci işleteceğiz” diye konuştu.
‘Siz kime çattığınızı bildiğinize emin misiniz?’
Konuşmasının sonunda bir kez daha Batı’ya seslenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Türkiye sadece Türkiye değildir. Bu ülkenin ve milletin arkasında dünyanın her yerinden insanların duası vardır. Siz kime çattığınızı bildiğinize emin misiniz. Onun için size bu tehditkar üslubu bir kenara bırakıp, eşit şartlarda ve adil tekliflerle tartışmanızı ve bu yolları aramanızı özellikle tavsiye ediyorum. Yoksa köşeye sıkıştırırım mantığını bırakın.”
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