Erdoğan’dan randevu isteyen Cumartesi Anneleri: 701. haftamızda Galatasaray’dayız

Beyoğlu’nda 700’üncü hafta eylemlerine izin verilmeyen Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etti. Cumartesi Anneleri “701. haftamızda kayıp yakınları olarak her cumartesi olduğu gibi yine Galatasaray’da olacağız” dedi.

Cumartesi Anneleri ve destekçileri, 25 Ağustos’ta kayıplarının akıbetini sormak için 700’üncü kez Galatasaray Meydanı’nda eylem yapmak istemiş ancak Soylu’nun talimatıyla eylem yasaklanmıştı. Meydanda polisin sert müdahalesi sonucu onlarca kişi ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumartesi Anneleri’yle ilgili “Bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu eylemlere izin verilmeyecektir” demişti.

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre, Cumartesi Anneleri adına Fehmi Tosun’un, Cemil Kırbayır’ın, Hayrettin Eren’in, Hüseyin Taşkaya’nın, Hasan Ocak’ın, Rıdvan Karakoç’un ve Ferhat Tepe’nin ailesi bugün gönderdikleri bir faksla Erdoğan’dan randevu talebinde bulundu.

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Randevu dilekçesinde, “Kayıplarımızın bulunması ve adaletin sağlanması devletin görevidir. Bakan ve hükümet temsilcilerinin negatif yaklaşımları nedeniyle, kayıp yakınları olarak bizim muhatabımız 5 Şubat 2011’de yapılan görüşmede yaşlı annelerimize ‘sizin sorununuz, benim kabinemin sorunudur’ taahhüdünde bulunan sizsiniz” denildi.

Kayıp yakınları, yarın gerçekleşecek 701’inci haftada izleyecekleri yolla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yapılan açıklamada, “701. haftamızda kayıp yakınları olarak her cumartesi olduğu gibi yine Galatasaray’da olacağız. Gözaltında kaybedilen son insanımızın akıbeti açıklanıp, ailesine teslim edilene kadar, tüm failler yargı önüne çıkarılıp cezalandırılıncaya kadar kayıplarımızı aramaktan ve adalet talep etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan’la görüşmüşlerdi

Erdoğan, başbakanlığı döneminde 5 Şubat 2011’de Cumartesi Anneleri’ni makamında kabul etmişti.

Cumartesi Anneleri, 23 yıldan beri, tam 700 haftadır Galatasaray Meydanı’nda kayıplarının akıbetini sormak için eylem yapıyor.