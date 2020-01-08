Erdoğan’dan Putin’e Rus atasözüyle teşekkür: Akıllı yol arkadaşı yolun yarısıdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rus doğalgazını Avrupa’ya aktaracak TürkAkım hattının açılışında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e işbirliği için bir Rus atasözüyle teşekkür etti: “Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir.”

‘Enerji haritası bağlamında tarihi bir proje’ diye nitelediği TürkAkım doğalgaz boru hattının İstanbul’daki açılış töreninde konuşan Erdoğan, ikili ilişkilerde Rusya’yla geçmişin 500 yıl öncesinde dayandığına değinerek Putin’e teşekkür etti.

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‘Bizde de önce refik sonra tarik denir’

Türkiye ve Rusya’nın yol arkadaşlığını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’de de Rus atasözüne benzer bir sözün olduğuna değinerek, “Bizde, ‘Önce refik sonra tarik’ denir (önce yol arkadaşı sonra yol)” dedi.

“31.5 milyar metreküplük doğalgazın 15 milyarı hiçbir aracı olmadan Türkiye’ye ulaşacak. 15 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak” diyen Erdoğan, iki ülkenin tarihi çıkarına bağlı ‘kazan-kazan’ felsefesiyle yapılan örnek işbirliğiyle yeni projelere imza atmaya devem edeceklerinin altını çizdi.

Projeyle sadece Türkiye’ye doğalgaz getirmenin değil Avrupa ülkelerine ihracın da hedeflendiğini vurgulayan cumhurbaşkanı, “Avrupa ülkelerinin ikinci hattan gelecek doğalgaza büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz” dedi.

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Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin dışlandığı hiçbir proje hayata geçemez

Doğu Akdeniz’deki çalışmaların Türkiye ve KKTC’nin çıkarları doğrultusunda yapıldığını belirten Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin dışlandığı hiçbir bir proje hayata geçemez” derken Akdeniz’e kıyısı olan ülkelere ise şöyle çağrı yaptı: “Kesinlikle bölgesel gerilime taraf değiliz. Karşılıklı her türlü işbirliğine varız.”

İran-ABD gerilimi: Tansiyonu diplomatik yollarla düşürmeye çalışıyoruz

İran’la ABD arasındaki gerilimin hiç arzu etmedikleri bir duruma geldiğini söyleyen Erdoğan, savaş tamtamlarının çaldığı kritik süreçte diplomatik kanalları kullanarak tansiyonu düşürmeye çalıştıklarını söyledi.

Kendisinin çok sayıda liderle, Dışişleri Bakanı’nın ise mevkidaşlarıyla temas halinde olduğunu belirten cumhurbaşkanı, vekalet savaşlarının bedelini halkların ödediğini söyledi.

Bölgedeki durumdan dış güçlerin yararlandığını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Bölgemiz son 20 yılda bitap düştü Kimsenin Irak başta olmak üzere bölgeyi ateş çemberine atmaya hakkı yok. Rusya’nın da desteğiyle bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatabileceğimizi düşünüyorum.”

Fotoğraf: DHA

İlk olarak 2014’te gündeme gelen projenin isim babası Putin ise Erdoğan’dan önce yaptığı konuşmada, TürkAkım’ın Türkiye ve Rusya’nın stratejik ortaklığının göstergesi olduğunu belirterek “İşbirliğimiz engelleme çabalarına rağmen devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Putin ve diğer TürkAkım’ı faaliyete geçiren vanayı açtı ve doğalgaz akışı başladı.

İki lider, açılış öncesinde iki saat baş başa görüştü. Açılış sonrasında yeniden bir araya gelen ikili yarım saat görüştü.