Erdoğan’dan Pütürge açıklaması: Partiler arası sorgulama yapılmamalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya’da iki Saadet Partili’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma açıldığını belirterek, “Bu durumun tabi partiler arası bir adeta sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum” dedi.

Fotoğraf: Hürriyet

Malatya’nın Pütürge ilçesinde iki Saadet Partili müşahit tabancayla öldürülmüştü. Saadet Partisi müşahitlerin açık oy kullanmaya itiraz etmeleri nedeniyle öldürüldüğünü bildirmişti.

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Seçimlerde oyunu Üsküdar’da Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullanan Erdoğan basına açıklamasını da bu cinayetlere ayırdı. Sabah iyi başlayan seçimin Malatya’dan gelen haberle kendilerini üzdüğünü belirten Erdoğan “Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı… Tabi bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar” diye konuştu.

Öldürülenlere rahmet ailelerine da sabır dileyen Erdoğan şöyle devam etti: “Fakat bu durumun tabi partiler arası bir adeta sorgulamaya, partiler arası bir bu noktada yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim odur ki, seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Şu ana kadar da iyi gidiyor.”