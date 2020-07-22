Erdoğan: Pınar Gültekin’i katleden caninin en ağır cezayı alacağından şüphem yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i ‘katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphesl olmadığını’ ifade ederek davanın bizzat takipçisi olacağını vurguladı.

Fotoğraf: DHA

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine beş gün aranan Gültekin’in cansız bedeni dün bulunmuştu. Gültekin’i öldürdüğünü itiraf eden Cemal Metin Avcı tutuklanmıştı.

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Erdoğan Twitter hesabından, “Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum” yazdı.

Gültekin’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Erdoğan, “Bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız ” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı paylaştığı mesajlardan birinde şu ifadelere yer verdi: “Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.”