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Erdoğan’dan patriğe mektup: 1’nci Dünya Savaşı’nda ölen Ermenileri saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’a mektup göndererek, Birinci Dünya Savaşı’nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla andığını ve torunlarına taziyelerini ilettiğini ifade etti.  

Fotoğraf: DHA

24 Nisan, başta Ermenistan olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ‘Ermeni soykırımı’nı anma günü.

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Erdoğan mektupta, şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan, Ermeni Toplumunun Çok Değerli Üyeleri, Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, vatandaşlarımız arasındaki dayanışma güçlenerek sürüyor. Daha yakınlaşmış, birlik, beraberlik duyguları daha da güçlenmiş olarak yarınlara ulaşmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Dünya halklarına büyük acılar yaşatmış Birinci Dünya Savaşı’nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah’tan rahmet diliyorum.”

Tek bir vatandaşın bile ötekileştirilmesine, inancından, kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine izin vermediklerini ve vermeyeceklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Geçmişten yalnızca dostluk ve aynı yüksek insanlık ideali için güç alarak geleceği birlikte inşa etmek hepimizin ortak amacıdır. Anadolu’nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler hepimizin malumudur. Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken ve bunun için çalışırken, niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi en önemli dileğimizdir. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, hepinize esenlikler diliyorum.”

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