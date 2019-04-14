Erdoğan’dan partisine: YSK ne karar verirse kabul edeceğiz, her olasılığa hazır olun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarına itiraz ettikleri İstanbul seçimleri için “Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor” dediği öğrenildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Erdoğan, başkanlığında toplanan AKP MKYK’de, seçim sonuçları değerlendirilirken, birçok ilin kaybedilmesinde seçmenlerin muhtarlık seçimi nedeniyle taşınmasının da etkili olduğu belirtilerek muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçiminden ayrılması için düzenleme yapılması eğilimi ortaya çıktı.

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Erdoğan, İstanbul seçimine yönelik tartışmalarla ilgili olarak “Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor” dedi. Parti içindeki muhalifleri sert bir dille eleştiren Erdoğan, “Trenin içinde olup ya da görünüp partiye muhalefet etmek ihanettir” diye konuştu. Partide değişim olacağının net mesajlarını veren Erdoğan, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım, tepeden tırnağa değişim olacak. Ama bunu gazete köşelerinde yazanlarla, troller istedi diye değil vatandaşın mesajı doğrultusunda gerçekleştireceğiz” dedi.



