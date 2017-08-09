Erdoğan’dan özeleştiri: Son zamanlardaki gerileme yaptığımız yanlışlardan

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin toplantısında özeleştiri yaptı: “Son zamanlarda gerileme yaşandıysa maalesef yaptığımız yanlışlardan.”

Giresun’da ‘AKP genel başkanı’ sıfatıyla partisinin il danışma kurulu toplantısında konuşan Erdoğan, partisinin en önemli özelliğinin ‘kendini yenileyebilme’si olduğunu savundu.

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“Birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019’da işimiz gerçekten çok zor demektir. AK Parti demek Türkiye demektir” diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, “16 Nisan’da alınan yüzde 51,4 oy AK Parti oyu değildir. Aynı şekilde ‘Hayır’cıların aldığı yüzde 48,6 oy da sadece CHP’nin oyu değildir” diye konuştu.

Partililerine “Yapmamız gereken, kapı kapı dolaşacağız. Gurur, kibir bize yakışmaz” diyerek seslenen Erdoğan, mütevazi olma tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “Son zamanlarda gerileme yaşandıysa maalesef yaptığımız yanlışlardan. Kendi çıkarını partisinin ve ülkesinin önünde tutan hiç kimse AK Parti’de yöneticiliğe talip olamaz.”