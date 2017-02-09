Erdoğan’dan ‘özeleştiri’: Son 14 yılda en zayıf halka eğitim ve kültür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin iktidarda olduğu son 14 yılda en zayıf halkanın eğitim ve kültür olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’nde konuşan Erdoğan, eğitim ve kültür alanlarında eksiklikler oluğunu ve bu alanlara önem ve öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, ‘özeleştiri’ yaptı: “Bu konularda hayal ettiğim düzeylere ulaşamamış olmamızdan fevkalade müteessirim. Bu bir özeleştiridir ama gerçektir.”

‘Kültür-sanat için kendimiz bir şey üretmedik’

Kültür-sanat alanında da eksiklikler olduğunu ve Türkiye’de yeterli üretim bulunmadığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Şayet medeniyetimizin ışığını yeniden yükselteceksek bunun yolu her alanda üretmekten, eser ortaya koymaktan geçiyor. Sadece aldık maalesef sadece takip ettik. Kendimiz bir şey üretmedik, kendimiz örnek olmadık. İstisnalar vardır ama genel görüntü böyle.”