Erdoğan’dan öldürülen iki Saadet Partili için Karamollaoğlu’na taziye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya’da iki Saadet Partili’nin öldürülmesine ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu arayarak taziye dileklerini iletti.

Fotoğraf: DHA

Malatya’nın Pütürge ilçesinde iki Saadet Partili müşahit tabancayla öldürülmüştü. Saadet Partisi müşahitlerin açık oy kullanmaya itiraz etmeleri nedeniyle öldürüldüğünü bildirmişti.

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Erdoğan da “Bu durumun tabi partiler arası bir adeta sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum” diye konuşmuştu.