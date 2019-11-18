Erdoğan’dan mülteci açıklaması: Varil bombalarına teslim etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilerin ‘varil bombalarına teslim edilmeyeceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Şu anda Türkiye’de 4 milyon mülteci bulunduğunu belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: ”AB bize şu ana kadar 3 milyar avro STK’larımıza destek vermiştir. Biz ne harcadık? Şu ana kadar 40 milyar doları aşkın mültecilere destek verdik. Dünyanın en güçlü ülkeleri biz 1 numarayız diyor hayır siz 1 numara değilsiniz. Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye’dir.”

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‘Bizim derdimiz petrol değil, insan’

”Biz varil bombaları altında inleyen insanları o varil bombalarına tekrar teslim etmeyiz” diyen cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı: ”Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bundan dolayı onları tekrar bombaları teslim edemeyiz. Ama Türkiye’nin ana muhalefeti eder.”

‘Birilerinin petrol paylaşımı içinde olduğunu’ kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ”Bizim önümüze de bunu getirdiler. ‘Bizim derdimiz petrol değil’ dedik, bizim derdimiz insan’. Petrol veya siyasi çıkar için terör örgütleri ile kol kola girmekten çekinmeyen nice devlet varken biz bu konuda da onurlu duruşumuzu koruyoruz. Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır.”