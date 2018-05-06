Erdoğan’dan muhalefet lideri gibi vaatler: Tarafsız yargı, demokrasi, düşük cari açık, iş

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde halka “Tarafsız yargı, demokrasi, düşük cari açık, istihdam artışı” vaadinde bulundu.

Erdoğan’ın vaatleri muhalefetin geçtiğimiz 16 yılla ilgili “Demokrasi zayıfladı”, “Yargı taraflı hale geldi”, “Ekonomide cari açık, enflasyon, faiz arttı” gibi tespitlerini sıralayarak bunların düzeleceği yönünde bir manifesto gibiydi.

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Erdoğan partisinin 24 Haziran seçimleri için hazırladığı ‘manifesto’yu Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen AKP İstanbul 6’ncı Olağan Kongresi’nde açıkladı. Konuşmasında, partisinin geçmişten bu yana yaptıklarını anlatan Erdoğan “Allah’ın inayeti le bütün zorlukları aştık. Yapılacak çok iş atılacak çok adım var” dedikten sonra seçim vaatlerine geçti.

Vaatlerden bazıları şöyle:

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‘Tarafsız adalet’

“- Yeni yönetim sistemimiz, yasama, yargı ve yürütme organlarımızı daha güçlü hale getirecek. Daha tarafsız bir adaletin tecelllisi olacak.

‘Demokrasi eksiksiz işleyecek’

– Demokrasi tüm kurallarıyla eksiksiz işleyecek. Yeni sistemde, yönetimde söz sahibi olmanın yegane yolu seçimlerle milletin kararından geçecek. Bu sayede istikrar kalıcı hale gelecek.

– Ekonomik ivme hız kazanacak. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin yollarla ilerleyecek.

– Ahdim olsun ki, yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak.

– Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak.

‘Enerjide bağımlılığımız azalacak’

– İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak.

– Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek.

– Şehirlerimiz, kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek.

‘İstihdam artışı sağlanacak’

– Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlanacak yeni fabrikaların önü açılacak.

– Ahdim olsun ki, faizler enflasyon ve cari açık düşecek.

– Türk ekonomisi finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek.

– Türkiye’nin yatırım cazibesi daha da yükselecek.

‘Kanal İstanbul hayata geçecek’

– Kanal İstanbul ve Çanakkale köprüsü gibi büyük projeler hayata geçecek.

– İstanbul’daki yeni havalimanımız 29 Ekim’de hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin hale getirilerek ülkemiz hedeflerine uygun bir konuma çıkarılacak.

– Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak.

– Vergi sistemi daha adil hale gelecek. Dar gelirli vatandaşın üstündeki vergi yükü düşecek.

– Devlet kurumları arasındaki koordinasyonu artacak, karar alma süreçleri hızlanacak. Daha icraatçı hale gelecek.

– Bütün bunları birlikte başaracağız. Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz.

‘Dış politikada vicdani duruş sürecek’

– Dış politikamızın temel ilkeleri, bağımsızlık, milli çıkar, milli güvenlik ve vicdani duruş olmaya devam edecek. Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız.

– Nasıl kazan-kazan ilkesini bir adım önde anlayışını benimsediysek yine onurlu bir işbirliği zemininde yapıcı bir dış politikayı öne çıkaracağız. Muhataplarımızla göz hizasında eşit seviyede ilişkilerimizi sürdüreceğiz.”