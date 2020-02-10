Erdoğan’dan ‘müdahale’ sinyali: Sosyal medya tam bir çöplüğe dönüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siber zorbalıkların arttığını söyleyerek, “Sosyal medya tam bir çöplük, tam bir başı boş bir mecra haline geldi. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, siber saldırıların artık devletler düzeyine kadar çıktığını, çok daha yıkıcı hale geldiğini söyleyerek “Türkiye de saldırılara hedef oluyor. Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır” diye konuştu.

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Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz

Cumhurbaşkanı, yerli 5G altyapısını kurmak için tüm firmaların hızlı ve etkin şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz” dedi.

Türkiye’yi siber güvenlikte bir marka haline dönüştüreceklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “​Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.”

Cumhurbaşkanı, kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini bir düzene sokmalarının şart olduğunu söyleyerek, “İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum” dedi.

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‘Teknoloji bağımlılığı’ sebebiyle adeta ‘modern köleler’e dönüşen yığınlarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Erdoğan, “İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir” diye konuştu.