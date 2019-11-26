Erdoğan’dan MİT iddiasına: İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT’in CHP’yi takip ettiğine ilişkin iddiaya “İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten” diyerek yanıt verdi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘istihbarat birimlerinin CHP’yi karıştırdığını’ öne sürmüş, aynı iddiayı Muharrem İnce de dile getirmişti.

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Katar ziyareti sonrası uçaktaki gazetecilere konuşan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığında bulunmasının kendileri için artı değer kazandırdığını dile getirdi. Erdoğan “Kalmasında yarar var” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Hiç tanımam” dediği, Turan’ın haber kaynağı gazeteci Talat Atilla’nın saraya girdiğini söylediği araçların plakalarını uydurduğunu, bunun somut kanıtlarla yalanlandığını dile getirdi.

Erdoğan, İnce’nin MİT iddiası hakkında da şunları söyledi: “İstihbaratın öyle büyük işleri var ki… Böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var? Şu anda istihbarat örgütümüz Barış Pınarı Harekatı ile uğraşıyor. Türkiye’yi dışardan kuşatan bütün o malum çevrelerle uğraşıyor. Bir de şimdi CHP’nin işiyle uğraşıp CHP’nin içinde ne var ne yok onlarla mı zaman geçirecek? Bay Kemal buradan kendine çıkış yolları arıyor. Bunları söyleyerek ‘Bizim içimizde kumpas yok’ demeye getiriyor. Bay Kemal sen bunu git şu anda Muharrem (İnce) beye anlat. Muharrem Bey senin içini gayet iyi anlatıyor. İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter zaten.”